Авиакомпания Armenian Airlines выполнит специальный рейс по вывозу граждан из Израиля в Армению.

Как передает #, об этом Sputnik-Армения сообщила помощник главы Комитета гражданской авиации Армении Лилит Агабекян.

«Лайнер авиакомпании А-321 в 9:40 по ереванскому времени вылетел в Тель-Авив и пока еще не долетел. По предварительным данным в Ереван он вылетит из Израиля в 13:00», — сказала Агабекян.

Она уточнила, что продолжительность полета 2 часа 40 минут. В армянскую столицу вернутся 220 пассажиров.

В Израиле компактно проживают порядка 3,5 тыс. армян. В настоящее время точное число граждан Армении находящихся там неизвестно.