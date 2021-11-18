Цены фьючерсов на газ в Европе после скачков до 1 185 долларов США за тысячу кубометров к окончанию торгов среды снизились до 1 115 долларов США, что на 1,4% выше расчетной цены накануне.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют данные на ICE Futures.

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превысила 1 130 долларов США, в течение дня демонстрировала устойчивый рост и достигла — впервые с октября — максимума в 1 185 долларов США. Однако затем цены начали снижаться и к закрытию торгов опустились до 1 115 долларов США, что на 1,4% выше расчетной цены накануне.

Резко стоимость фьючерсов выросла с пятницы: за три торговых дня расчетная цена подскочила более чем на 20%, до 1 100,5 доллара во вторник.