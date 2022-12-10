Футбольный обозреватель Грант Валь из США умер в пятницу в Дохе, освещая четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Как передает Лента.Ру, об этом в субботу сообщил репортер американского Национального общественного радио (National Public Radio, NPR) Рассел Льюис на своей странице в Twitter.

«NPR может подтвердить смерть давнего футбольного обозревателя Гранта Валя. Он умер в Дохе, освещая четвертьфинал чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами», — написал Льюис.

48-летний журналист потерял сознание на Национальном стадионе Лусаил. Его госпитализировали, однако неизвестно, скончался он в больнице или по пути.

Федерация футбола США уже выразила свои соболезнования.