Французская «Ницца» оформила трансфер полузащитника Жереми Бога, который провел прошлый сезон в «Аталанте».

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении французского клуба.

О сроке соглашения и заработной плате футболиста подтвержденной информации нет. Но, по некоторым данным, общая сумма трансфера составила 18 млн евро. Еще часть денег «Аталанта» может получить в виде бонусов.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Бога провел 23 матча, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.