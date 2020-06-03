Франция выступила против возвращения России в G7

Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Он заметил, что существовали конкретные причины, чтобы исключить Москву из «Большой восьмерки». Ситуация на данный момент не изменилась, считают во Франции. Однако искать другие пути для диалога с Россией необходимо.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил за присутствие России в G7. Он отметил, что половина тем, которые поднимаются на G7, должны обсуждаться также и с Россией, поэтому проведение саммита без президента Владимира Путина — это пустая трата времени.