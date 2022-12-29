Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню написал в Twitter, что Париж и Вильнюс подписали контракт на поставку Литве 18 французских гаубиц Caesar.

По словам главы оборонного ведомства, в ходе визита его коллеги из Литвы Арвидаса Анушаускаса в Париж министры подписали соглашение по укреплению отношений в сфере обороны между странами, включая сферу артиллерии.

«В этом контексте министерство обороны Литвы подписало соглашение с французским производителем Nexter на поставку 18 гаубиц Caesar», — написал Лекорню.

До этого Лекорню объявлял, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках Североатлантического альянса из-за военных действий в Украине.