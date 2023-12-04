Франция поставит Армении в общей сложности 50 бронемашин Bastion производства компании Arquus, а также рассмотрит возможность заключения контракта на поставку артиллерийских систем Caesar. Об этом сообщает армянское государственное агентство Арменпресс со ссылкой на внутренний документ Сената Франции.

По данным агентства, в Армению уже поставлены 24 бронемашины, еще 26 поступят позже, сейчас они находятся на стадии производства.

«Армения недавно подписала заказ на приобретение радаров GM 200, и ведутся переговоры о поставке ракетных комплексов Mistral 3. Власти Франции выступили с инициативой по поставкам в Армению оборонительного вооружения. <…> Давайте не повторять тех же ошибок и не задерживать поставку оборудования, которое было бы необходимо с самого начала. Именно поэтому мы должны оперативно реагировать на все запросы властей Армении, особенно связанные с необходимостью пополнения их артиллерийских средств», — цитирует Арменпресс текст документа. В докладе также рекомендуется «как можно скорее изучить поставки артиллерийских систем Caesar с учетом их эффективности».(ТАСС)