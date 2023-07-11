Средств дальнего поражения в арсенале украинской армии станет больше — Франция решилась на передачу авиационных ракет SCALP. Они хорошо известны украинским боевым пилотам, поскольку являются близнецами британских Storm Shadow.

Как сообщает РБК-Украина, о поставках ракет SCALP сегодня объявил французский президент Эммануэль Макрон, принимающий участие в саммите лидеров НАТО в Вильнюсе.

«Мы решили поставить Украине новые ракеты дальнего радиуса действия. Я думаю, что для нас сегодня важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО», — заявил он.

Он не уточнил, о каких ракетах идет речь, но, по данным издания Le Monde, это именно SCALP. Как пишет Reuters, к передаче планируется 50 единиц, и часть из них уже доставлена в Украину. Всего в распоряжении вооруженных сил Франции может быть около 400 ракет данного типа.

Издание France24 со ссылкой на источники отмечает, что ракеты будут использоваться только в пределах международно признанных границ Украины. И официальный Киев пообещал не запускать их по российской территории. Франция не считает свое решение эскалацией, поскольку РФ запускает ракеты с гораздо большим радиусом действия.