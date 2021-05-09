Франция не будет использовать вакцину AstraZeneca против новых штаммов коронавируса

Франция не планирует использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca против новых штаммов, отдав предпочтение препаратам других производителей. Об этом в воскресенье сообщил президент республики Эмманюэль Макрон, выступая перед журналистами в Страсбурге.

«Мы продолжаем сейчас применение этой вакцины, поскольку она помогает нам выйти из кризиса, — отметил он. — Однако, чтобы ответить на угрозу новых штаммов, нам необходимы другие вакцины, которые более эффективны». «Этот подход продиктован прагматизмом», — подчеркнул французский лидер, выступление которого транслировалось телеканалами страны.

Макрон таким образом поддержал объявленное ранее представителем Евросоюза решение не обновлять контракт на поставки вакцины AstraZeneca на второе полугодие 2021 года.

Еврокомиссия подала в апреле судебный иск против компании AstraZeneca за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В первом квартале вместо предусмотренных по контракту 120 млн доз компания поставила лишь около 40 млн. Это привело к срыву сроков кампании вакцинации в ряде стран ЕС в первые месяцы этого года.(ТАСС)