Франция и Германия рискуют лишиться доминирующего положения в ЕС из-за стремления США переместить центр геополитической тяжести на Восточную Европу. Об этом сообщается в статье The Guardian.

В статье приводятся данные о том, что США уже отправляют в Восточную Европу деньги и технологии, а взамен требуют занять «четкую позицию в отношениях с Китаем», а Париж с Берлином не в силах дать это Вашингтону.

В публикации есть несколько примеров взаимодействия Соединенных Штатов Америки со странами Восточной Европы. В частности, Украина и Чехия переключись на импорт американского ядерного топлива, а Варшава заключила с компанией из США договор на строительство своей первой АЭС.

На фоне этого западноевропейцы придерживаются плана по созданию автономии для Европы, поддерживают идею обороны. При этом подобная цель перекликается с российским проектом создания Евразийского Союза, простирающегося от Владивостока до Лиссабона.

«Общим для обеих стратегий является неприятие «англосаксонского» господства в Европе», — говорится в статье.