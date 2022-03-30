Франция предусмотрела все сценарии, в том числе тот, при котором Россия решит прекратить поставки газа в Европу.

Об этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире радиостанции Europe 1.

Он отметил, что такой сценарий стал бы катастрофическим, однако он рассматривается.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно.

Ле Мэр также призвал французские компании, которые работают в России, строго соблюдать европейские санкции.

«Позиция Франции очень четкая: санкции, все санкции, ничего кроме санкций… Поэтому единственное, о чем мы просим наши компании — строго соблюдать санкции, принятые на политическом уровне», — сказал он.

По его словам, цель санкций — не навредить европейским предпринимателям, а ударить по российскому руководству.