Вооруженные силы Украины начнут биться с российской армией лопатами, если у них закончится оружие из-за прекращения помощи Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что для Украины поставлено на карту существование нации», — сказал Кулеба в интервью телеканалу ABC News. Он также исключил возможность любых переговоров с Россией до тех пор, пока Украина «не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя».

На текущий момент украинская армия находится в «активной обороне» и старается держать наступающие российские войска в напряжении, сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, интенсивность боевых действий с обеих сторон в последние недели снизилась. При этом украинской армии по-прежнему не хватает боеприпасов, подчеркнул он.

До этого спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил о дефиците зенитно-управляемых ракет, а главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный признавал, что ВСУ испытывает нехватку личного состава.

С дефицитом вооружений и боеприпасов Украина столкнулась после того, как в США и ЕС не смогли согласовать новые пакеты помощи. В частности, в Конгрессе США завис пакет на $61,4 млрд, который предложил предоставить Киеву президент Джо Байден. В ЕС Венгрия заблокировала четырехлетний план помощи на 60 млрд евро.

11 января координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставку оружия и военной техники Украине в связи с исчерпанием средств на эти цели. В конце декабря Вашингтон выделил Киеву последний пакет военной помощи на сумму $250 млн.

На этом фоне премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев с официальным визитом и подписал с президентом страны Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на десять лет. Также Сунак пообещал, что Великобритания предоставит Украине в 2024–2025 годах военную помощь на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд). (moscowtimes.ru)