Сборная Франция обыграла команду Бельгии 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу и вышла в четвертьфинальную стадию турнира. Единственный мяч в свои ворота срезал 37-летний защитник бельгийской сборной Ян Вертонген на 85-й минуте. Игра проходила на «Дюссельдорф Арене».

Соперник сборной Франции в 1/4 финала определится в матче сборных Португалии и Словении, который пройдет сегодня в 23:00 по бакинскому времени на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.