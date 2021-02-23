Фотографы «оживили» героев Низами Гянджеви: в Баку стартовал крупный арт фестиваль – ФОТО

В рамках Года Низами Гянджеви , объявленного президентом Ильхамом Алиевым, в Азербайджане стартовал фестиваль искусств Art Fest Nizami. Организаторы фестиваля — Arts Council Azerbaijan.

В интервью # руководитель организации, автор идеи и руководитель фестиваля Дадаш Мамедов рассказал, что на днях завершилось первое мероприятие фестиваля — мастер-класс для фотографов под названием «Семь красавиц».

«Фестиваль будет разноплановым и обширным. Мы запланировали ряд интересных мероприятий, которые будут проходить на протяжении всего года. В ближайших планах – мастер-классы для художников, показ мультипликационных фильмов, снятых по произведениям Низами, проект, который проведем совместно с Музеем анимации имени Назима Мамедова и др.», — рассказал Д.Мамедов «Зеркало».

Он также сообщил, что по итогам проекта «Семь красавиц» в Баку состоится одноименная фотовыставка. Куратором выставки является Сона Гулиева, художник по костюмам, дизайнер — Сабина Зулалова, художник по макияжу — Ангелина Бабаева. В мастер-классе приняли участие известные азербайджанские фотографы — Лала Гусейнова, Александр Карягин, Мирсадых Гусейнов, Фархад Алекперли, Симон Петер, Эмин Гулиев и Мадина Дорожкина.

Перед фотографами стояла задача «оживить» героев знаменитой поэмы Низами Гянджеви «Семь красавиц».

В роли «красавиц» выступили популярные медийные личности Баку — писательницы Нателла Османлы и Нармина Мамедзаде, блогер Гюльнара Иманова, ресторатор Лидия Алиева, руководитель Art School Сона Гулиева, дизайнер Сабина Зулалова и балерина Дарига Найманова.

О том, как героини ощущали себя в образах исторических красавиц, они поделились со своими подписчиками в соцсетях. Все участницы проекта лестно отозвались о задумке Arts Council Azerbaijan, и признались, что с нетерпением ждут выставку.

Цель фестиваля Art Fest Nizami — привлечение творческой̆ интеллигенции к участию в различных культурных проектах, просвещение и повышение информированности молодого поколения о творчестве великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви.