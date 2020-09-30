Форсировать подготовку к вступлению в НАТО – что стоит за призывом Столтенберга?

Блок НАТО призвал Грузию использовать все возможности для подготовки к членству в нем. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахария. Он подчеркнул роль Грузии в усилении позиций НАТО в Черноморском регионе, который Альянс считает стратегически важным для своей безопасности.

«Я призываю Грузию использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в Альянсе», — сказал он и отметил, что страна «достигла больших успехов в реформировании армии» и проведении «демократических реформ, укреплении демократических институтов и гражданского контроля над армией и судебных преобразованиях», а также поблагодарил Тбилиси за отправку военных для участия в миссии НАТО в Афганистане.

Прямой призыв к Грузии активизировать подготовку к вступлению в НАТО — это, надо отметить, новый поворот в риторике Североатлантического блока. НАТО пообещал членство Украине и Грузии еще на саммите глав государств альянса в Бухаресте в апреле 2008 года, но ничего четче этого с тех пор не звучало.

И вдруг такой призыв Столтенберга. Конечно, он не назвал прямо причину, но не вправе ли мы предположить, что именно последние события вокруг Карабаха наталкивают Запад на опасения, что нечто подобное может случиться и между Грузией и Россией? А статус страны-члена НАТО может сыграть для Москвы сдерживающую роль. Вот и думают теперь, что надо бы успеть обезопасить хотя бы одну страну Южного Кавказа от возможной агрессии.

А вот как эти слова генсека НАТО объяснили, по просьбе #, в самой Грузии.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Я бы оценивал слова генсека НАТО так, как они прозвучали, а именно: Столтенберг призвал власти Грузии максимально открыто и честно провести приближающиеся выборы. Вступление Грузии в НАТО зависит не только от стандартов в военной сфере, но и от стандартов демократических. Именно это сейчас беспокоит генсека НАТО и все демократические страны-члены Альянса.

Понятно, что отравление Навального, ситуация в Беларуси, война в Карабахе, региональные игры более крупных держав имеют свое значительное влияние на настроения на Западе. Особенно в Германии, которая всегда скромно комментировала возможность членства для Грузии. Все поняли, что время полумер прошло.

Скорые выборы в США тоже внесут изменения в мироустройство, но для Грузии в первую очередь имеет значение ситуация в Грузии, где свободы и демократические ценности часто наталкиваются на серьезные пробелы в разных сферах. Соглашусь с генсеком НАТО, с ЕС и США, что предстоящие выборы покажут курс Грузии на ближайшую перспективу. Пока что предвыборная кампания началась с нападений на офисы оппозиции и сильно завышенных цифр опросов, заказанных правящей партией.

Доктор политических и военных наук Вахтанг Маисая:

— Насчет реального вступления в НАТО – наша страна должна сначала получить подготовительный план, а уже потом решить вопрос полноправного членства.

А сейчас, на фоне того, что происходит на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном и высокой вероятности вмешательства в это региональных гегемонов – Турции и России, вряд ли может быть реально поставлен вопрос о членстве Грузии в НАТО. Потому что это вызовет раздражительную реакцию со стороны России.

Сам вопрос решается на уровне глав государств НАТО или, хотя бы, глав МИД и Минобороны. Пока что таких саммитов не намечается. Так что, слова Столтенберга это, скорее, геополитический жест доброй воли, чтобы поддержать чаяния грузинского общества.

Профессор Черноморского Международного Университета, политолог Ника Читадзе:

— Призыв генсека НАТО приветствуется, хотя решение о вступлении страны принимается консенсусом в рамках согласия всех стран блока, в рамках Североатлантического совета.

Ситуация вокруг Карабаха не означает автоматически, что Грузию примут в НАТО. К сожалению, это не так.

Если б в НАТО были обеспокоены отношениями между Грузией и Россией, то Грузию приняли бы в Альянс раньше. Этого не произошло.

Мало того, Грузия до сих пор не получила так называемый план действий, который предназначается для стран-кандидатов в члены НАТО.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Фундаментальные проблемы, которые мешают Грузии вступить в НАТО, никуда пока еще не девались. Это проблема, конечно, в первую очередь, присутствия российских войск в Абхазии и Южной Осетии. Российская база в Южной Осетии находится в 40 км от Тбилиси – это серьезная проблема для НАТО. И при таких обстоятельствах многие страны-члены, например, Франция и ФРГ, воздерживаются от приема Грузии в блок.

Поэтому вне зависимости от призывов Столтенберга Грузии пока что членство в НАТО, к сожалению, не светит.

И, несмотря на то, что будет происходить сейчас в Карабахе, насколько может обостриться ситуация – это не будет влиять на процесс вступления Грузии в НАТО.