Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал партнеров и союзников форсировать поставки вооружения в Украину. Об этом заявили в канцелярии британского премьера.

»[Сунак] призывает союзников как можно скорее развернуть запланированную поддержку на 2023 год, чтобы добиться максимального эффекта», — указывается в заявлении.

По его словам, дипломатическая и военная поддержка Киева со стороны Великобритании будет наращиваться в ближайшие недели.

В свою очередь, члены министерства обороны и безопасности Великобритании выразили мнение, что «Россия отстает из-за проблем с пополнением запасов и резкого падения морального духа».

Ранее в правительстве Британии официально заявили о поставке танков Challenger 2 для вооруженных сил Украины. В частности, в республику будет поставлены 14 британских танков. (Газета.Ру)