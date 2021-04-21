Фонд «YAŞAT» отправил на лечение в Турцию еще 12 участников войны

Еще 12 тяжелораненых участников войны отправлены в Турцию усилиями Фонда «YAŞAT».

Об этом АПА сообщили в Фонде. Список отправленных в Турцию участников войны:

1. Алекберов Илькин Эльчин оглу

2. Атакишиев Юсиф Фариз оглу

3. Кязымов Кянан Чинар оглу

4. Эйвазов Сабухи Рагим оглу

5. Сейфуллаев Хавил Саядуллах оглу

6. Османов Замир Шакир оглу

7. Гулиев Шахмар Анар оглу

8. Абдуллаев Парвин Девлет оглу

9. Алиев Арзу Кенуль оглу

10. Мамедкеримов Ниджат Афсун оглу

11. Мусаев Бахман Натиг оглу

12. Гусейнов Ульви Масум оглу.

С учетом заключения врачей в Турции будет продолжен процесс обследования, лечения и реабилитации наших участников войны.

Фонд «YAŞAT» будет контролировать их лечение до полного его завершения.