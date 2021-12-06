Азербайджанский фонд страхования вкладов отчитался о количестве кредитов, остающихся в ликвидируемых по его линии банках.

По данным фонда, на 1 октября текущего года в обанкротившихся финансовых структурах оставалось 116 458 кредитных задолженностей. Из них 47 482 в статусе досудебного производства, 8 807 — судебного производства и 60 169 – в статусе исполнения.

«Возвращение кредитов, выданных обанкротившимися азербайджанскими банками – большая проблема», — сказал в беседе с # юрист и финансист Акрам Гасанов.

«Причина банкротства банков в том, что множество заемщиков не могли, либо не захотели вовремя вернуть свои кредиты. В итоге в банках осталось немало средств кредиторов — физических, главным же образом, юридических лиц и компаний. Задача ликвидатора банков в лице Фонда страхования вкладов — вернуть эти деньги, однако решить проблему полностью вряд ли получится, поскольку банки обанкротились именно по причине сложностей с погашением долгов.

У Фонда страхования достаточно полномочий и надлежит ему в первую очередь продать имущество банков на аукционе, а главное вернуть кредиты, поскольку это намного большая сумма. Вот только процесс этот длится у нас годами, а судить о его эффективности сложно. Не случайно по мировым стандартам ликвидация финансовых структур должна проводиться под пристальным контролем самих кредиторов, чьи деньги остались в этих банках. Ведь даже если допустить, что Фонд страхования вкладов работает честно, нельзя исключать человеческий фактор – нечестность и непрофессионализм отдельных работников. Потому институт банкротства предусматривает контроль заинтересованной стороны» — добавил эксперт.

Специалист напомнил, что на стадии ликвидации остаются порядка двух десятков кредитно-финансовых структур и только в пяти–шести обанкротившихся банках созданы комитеты кредиторов:

«По причине отсутствия комитетов кредиторов во множестве ликвидируемых банков проконтролировать процесс возврата кредитов сложно. К сожалению, по этой причине нередки даже подозрения, что кто-то в фонде идет на сговор с заемщиками, потому что немало случаев, когда фонд подает в суд на заемщиков уже по истечении срока исковой давности и проигрывает должникам. В результате суд просто отказывается рассматривать дело. Либо же фонд ведет дело из рук вон плохо и не может вернуть всю сумму.

Потому единственный способ точно, эффективно и достоверно отследить погашение долгов – это нормальная работа комитетов кредиторов, их полный контроль над этим процессом. В этой связи хочу сообщить хорошую новость. Фонд страхования вкладов, наконец, создает комитеты кредиторов по четырем закрывшимся в апреле прошлого года банкам – это Atabank, AGBank, NBCBank и Amrahbank».

По свидетельству собеседника, уже 16 декабря состоится первое заседание комитета кредиторов AGBank, а 21 декабря соберется комитет кредиторов NBCBank. Активность кредиторов, говорит Гасанов, залог успеха, поскольку иного пути эффективности процесса возврата долгов просто нет.

На данный момент в процессе ликвидации находится 21 банк — AG Bank, Amrah Bank, Atabank, Atra Bank, Bank of Azerbaijan, Borchali Bank, Evro Bank, Credo Bank, Royal Bank, Texnika Bank, United Credit Bank, Zamin Bank, Азербайджанский кредитный банк, Birlik Bank, Debut Bank, Deka Bank, Demir Bank, Ganja Bank, NBC Bank, Кавказский банк развития, Bank Standard.