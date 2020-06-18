Фонд господдержки СМИ – главное, чтобы ответил не только стрелочник

Над головой бывшего помощника президента Азербайджана, бывшего заведующего общественно-политическим отделом АП Али Гасанова сгущаются тучи. Напомним, что после снятия с должности, вопреки устоявшейся традиции, Гасанов не был принят президентом, что само по себе означало, что для высшей элиты он стал нерукопожатным. Пока, некогда всесильный «отец азербайджанских СМИ», а как теперь становится ясно, «отчим», остается в стороне от проверок и возбужденных уголовных дел. Но круг вокруг Гасанова сужается. Как говорил Остап Бендер, «лед тронулся, господа присяжные заседатели». В СМИ уже появилась информация о том, что компании супруги и всего семейства Гасановых скрывались от налогов — недоплатили более 200 тыс. манатов. За несколько дней до этой новости прошла информация о том, что Счетная Палата выявила серьезные недостатки и нарушения в деятельности Фонда господдержки СМИ при Президенте АР и направила результаты аудиторской проверки в Генпрокуратуру. Правда, формально руководил Фондом исполнительный директор Вугар Сафарли, но тот факт, что Сафарли был ставленником Али Гасанова, который принимал все решения в этой структуре, являлся «секретом Полишинеля».

Итак, вчера был нанесен еще один удар по устоям бывшего «крестного отца» многих азербайджанских СМИ. 17 июня 2020 года Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с правонарушениями в Фонде господдержки развития СМИ.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре был расследован материал, поступивший от Счетной палаты о правонарушениях, допущенных Фондом государственной поддержки развития СМИ (ФГПР СМИ).

В ходе расследования выявлены факты, что должностные лица Фонда не соблюдали требования законодательства о государственных закупках, использовали средства не по назначению, нарушали нормы и правила строительства, незаконно предоставляли помощь СМИ.

За указанные незаконные действия возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование должностным лицом своих служебных полномочий по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства), 308-1.2 и 308-2.4 УК АР.

Напомним, что Фонд государственной поддержки СМИ был создан указом главы государства в 2009 году, и каждый год со стороны президента АР выделялись огромные деньги на «развитие СМИ», которые превратили Фонд фактически в монополиста в области масс-медиа.

Местные СМИ подсчитали, что за все время существования Фонду было выделено 40 749 346 манатов, часть которых шла на поддержку средств массовой информации. При каких условиях, и как оказывалась эта поддержка – тема отдельной статьи. Можно написать целую книгу про махинации Фонда и о нелогичных решениях разделить СМИ на несколько «каст», выделяя им соответствующую финансовую подпитку. Но это разделение тоже определялось самим Гасановым, в результате деятельности которого в «высшую касту» попали СМИ, имена которых знакомы только продавцам оставшихся в городе малочисленных газетных киосков. Помимо «трех каст», в стране впроголодь функционировали и другие СМИ, которые превратились в «отверженных». Здесь следует отметить заслуги его «дальновидных» заместителей, часть которых до сих пор трудится на «идеологическом фронте», способствуя тому, чтобы СМИ как можно глубже застряли в этой трясине.

А самым нашумевшим и вызвавшим наибольшее недовольство из всех проектов, реализованных Фондом, был «квартирный вопрос». Отметим, что кроме вышеупомянутых 40 миллионов, Фонду господдержки СМИ было выделено еще 67 миллионов манатов, на которые были построены три жилых дома для журналистов. Мнения на этот счет разделились с самого начала. Некоторые считали, что журналистам не должны предоставляться квартиры со стороны государства (так как это, по их мнению, ставило журналистов в зависимость от власти), вместо этого, должны быть созданы нормальные условия для развития СМИ, труженики которых на свои заработки имели бы возможность приобрести крышу над головой. Остальные же отмечали, что это – подарок Президента, и подарок не может повлиять на позицию журналиста. И у тех, и у других были свои аргументы, но факт остается фактом: в этих зданиях заслуженно получили квартиры и те журналисты, которые отдали СМИ годы жизни и не смотрели на журналистику, как на предмет торга.

Но так как они были в меньшинстве, пошла молва о том, что «контора Гасанова» предоставила малочисленным заслужившим право именоваться настоящими журналистами квартиры, чтобы прикрываясь ими провернуть большую махинацию.

В СМИ неоднократно публиковались материалы, в которых бывшее руководство Фонда поддержки СМИ во главе с исполнительным директором Вугаром Сафарли обвинялось в предоставлении квартир в домах, построенных для журналистов, «своим людям», не имеющим никакого отношения к журналистике. Однако, тогда Генеральная прокуратура почему-то не реагировала на эти публикации.

Мы решили выяснить, довольны ли были главные редактора известных в стране СМИ распределением квартир среди журналистов.

В беседе с # главный редактор сайта «lent.az» Габиль Аббасоглу отметил, что ничего конкретного по поводу нарушений со стороны Фонда государственной поддержки СМИ во время распределения квартир, сказать не может, так как не занимался этим вопросом.

«Но я знаю, что действия руководства Фонда по распределению квартир вызвали большое недовольство среди журналистов», — сказал Габиль Аббасоглу.

Главный редактор «525-й газеты» Рашад Меджид отметил, что возможно, 40-50 человек незаслуженно получили квартиры в домах для журналистов. Но это не ставит под сомнение добрый жест главы государства, который подарил квартиры журналистам, у которых маленькая зарплата.

По мнению главного редактора газеты «Bizim yol» Бахеддина Хазиева, если принцип справедливости в вопросе распределения квартир в отношении одних лиц был сохранен, то в отношении других этот принцип был нарушен.

Одним словом, в вопросе распределения квартир есть и довольные, и недовольные. И все журналисты хотят, чтобы во время ожидаемого в канун 145-летия азербайджанской прессы, распределения квартир в третьем здании, максимально были соблюдены принципы справедливости. Нужно отталкиваться от президентского указа «Об улучшении жилищных условий сотрудников СМИ».

Человек должен отвечать за свои действия и, если обвинения в адрес руководства Фонда найдут свое подтверждение, то, конечно же, Вугар Сафарли и иже с ним, ответят по полной программе. Главное, чтобы меч Фемиды покарал не только «стрелочника», но и главных фигурантов махинации, растративших бюджетные миллионы, выделенные на развитие СМИ. В обществе уже звучат призывы привлечь к ответу не только Вугара Сафарли, но и всю верхушку финансовой пирамиды во главе с Али Гасановым.