Флора на оккупированных азербайджанских землях безжалостно уничтожалась–нужна будет программа по ее восстановлению

За годы оккупации Арменией Нагорному Карабаху и семи оккупированным районам нашей страны был нанесен серьезный экологический ущерб. В частности сильно пострадал растительный мир данных регионов.

Эту тему поднял на региональной видеоконференции на тему «Здоровье растений и научные исследования», организованной Агентством продовольственной безопасности Азербайджана в связи с Международным годом охраны здоровья растений, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев. Он отметил, что только на оккупированных территориях произрастает более 460 видов дикорастущих и кустарниковых растений, из которых 70-эндемичные растения. Сейчас идет подготовка третьего издания «Красной книги», и будет проведена большая исследовательская работа, в том числе исследование растений на освобожденных от оккупации территориях.

На особо охраняемых природных территориях площадью 43 тысячи гектаров — государственных природных заповедниках “Баситчай и Гарагель”, а также в Лачинском, Губадлинском и Дашалтинском государственных природных заказниках-24 вида фауны и 69 видов флоры, внесенных в ”Красную книгу Азербайджанской Республики». Большинство из них уже уничтожены, сказал Бабаев.

Эколог Тельман Зейналов заявил «Зеркало» о том, что после освобождения всех находящихся под оккупацией Армении азербайджанских земель, нужно будет принять программу по восстановлению их биоразнообразия. По его словам, за тридцать лет оккупации многие представители флоры исчезли, другие находятся на грани исчезновения. Ценные породы деревьев безжалостно вырубались и шли на изготовление мебели. Чтобы восстановить все понадобится много времени и средств. К данной работе, как считает эколог, необходимо привлечь экологические НПО и общественность, которые будут держать ситуацию под контролем.

«Надеюсь, что ответственные за экологический террор в Карабахе и прилегающих к нему оккупированных районах понесут за это ответственность. Те, кто виноваты в том, что произошло, должны оплатить то, что будет потрачено на восстановление. Вообще, считаю, что нужно поднять вопрос о создании международного экологического суда, который бы занимался именно преступлениями против природы»,– говорит Зейналов.

Глава экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев отметил, что нужна будет экспедиция, которая выявит состояние флоры на освобожденных территориях. Флоре мог быть нанесен серьезный ущерб в результате военных действий, изменения рельефа. Многие леса были вырублены оккупантами. После оценки ситуации нужно разработать программу экологической реабилитации освобожденных от оккупации территорий. Есть соответствующие методы, которые необходимо будет применить. Это нелегко, недешево и совсем не быстро, но придется усилиями государственных и неправительственных структур, местного населения провести данную работу. Восстановление, по словам Мустафаева, займет десятки лет.

Он считает, что нужно обратиться в международные экологические организации, представив факты экологического террора со стороны Армении. Те могут предоставить консультативную и другие виды помощи.

Руководитель НПО «Хеяджан», член международной комиссии IUCN по защите охраняемых территорий и восстановлению видов Алигейдар Мамедов отметил, что от находившихся на оккупированных территориях огромных буковых и дубовых лесов практически ничего не осталось. Их придется восстанавливать фактически с нуля. Сделать это возможно, но придется приложить большие усилия. Быстро растут кусты, а чтобы вырос лес, понадобятся десятилетия.

Глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев заявил, что оккупанты всегда нещадно эксплуатируют чужие земли и проводят варварскую политику в отношении окружающей среды на таких территориях. Он подчеркнул, что Малый Кавказ–одна из жемчужин биоразнообразия Южного Кавказа. Это богатейший регион в частности по лесам.

«В Армении всего 11% лесных территорий, и вместе с тем оттуда ежегодно экспортировалось более 50 тысяч кубометров древесины ценных пород. И куда вы думаете, шел экспорт? В Танзанию. Конечно, это не что иное, как отбеливание нелегально добытого леса на территории Карабаха и прилегающих к нему оккупированных районов Азербайджана. Надо учитывать, что помимо экспорта, они вырубали наши деревья еще и для собственных нужд. В результате, многие леса в оккупированных зонах были безжалостно вырублены»,– сказал он.

Гараев уверен, что те, кто будут сравнивать состояние лесов до и после оккупации, ужаснутся полученным данным. Все эти факты должны быть доведены до мировой общественности, надо выходить на международные судебные инстанции и требовать возмещения нанесенного ущерба. Но, как подчеркивает эксперт, одними деньгами природу не восстановить, надо ее оставить в покое, дать прийти в себя, и она сама постепенно восстановится.