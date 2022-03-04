Фрегат ВМС ВС Украины «Гетман Сагайдачный» был затоплен для того, чтобы войска РФ не могли им воспользоваться, в том числе для диверсий. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook.

«Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат «Гетман Сагайдачный» не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный, мощный. Главное сейчас – устоять», — сказал Резников.

Между тем, начальник службы по связям с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалик в комментарии «Украинской Правде» отметил, что фрегат «Гетман Сагайдачный» находился в процессе глубокой модернизации. «Собрать его и восстановить боеспособность в короткие сроки было невозможно. Соответственно, из-за угрозы захвата противником было принято решение о его затоплении», — пояснил он.

Чалик добавил, что экипаж корабля продолжает свою службу и выполняет задачи по защите Украины от РФ.

В пресс-службе ВМС также объяснили вышеуказанное решение тем, что российские военные могли использовать фрегат для диверсий, как, например, перекрытия гавани (как было при оккупации Крыма).