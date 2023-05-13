Российские пограничники аннулируют визы гражданам Финляндии, которые пересекают границу, чтобы отправиться за бензином и покупками. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что чаще всего визы аннулируются на пропускном пункте Ваалимаа. По информации издания, многие путешественники, регулярно приезжающие в Россию, являются обладателями деловых виз, а не туристических. Однако посещение заправочной станции или магазина не является командировкой.

Уточняется, что у обладателей двойного гражданства проблем на границе не возникает.