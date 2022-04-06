Центральная полиция Финляндии расследует четыре случая нарушения воздушного пространства страны российскими пассажирскими самолетами.

Как сообщает «Коммерсант», по данным финской полиции, все инциденты длились до 2 минут и произошли в марте.

Все случаи произошли в районе города Лоовиса в Финском заливе. В полиции подозревают, что так российские авиакомпании нарушили санкции, введенные в Евросоюзе в ответ на военные действия РФ в Украине.

Согласно финскому законодательству, за нарушение санкций можно получить штраф или тюремное заключение до двух лет. В случае серьезного нарушения ограничений — лишение свободы до трех лет.

Финляндия запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство после начала военных действий в Украине 24 февраля.