О закрытии накануне сообщил руководитель отдела таможенного контроля Сами Ракшит, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Yle.

«Все коммерческое движение транспортных средств с российскими и беларускими номерами будет остановлено и развернуто», – сказал Ракшит.

По его оценке, обычно около 90 процентов трансграничных грузовых перевозок приходится на российские фирмы. Если Россия ответит на шаг Финляндии запретом дальнобойщиков из ЕС и других стран, трансграничные автомобильные перевозки полностью прекратятся.

На этой неделе ЕС утвердил новый пакет санкций, предусматривающий запрещение любым российским и беларуским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.

Исключения предоставляются ряду продуктов, таких как фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях (eurointegration.com.ua).