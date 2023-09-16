В Финляндии 16 сентября официально вступил в силу запрет на въезд на территорию страны легковых автомобилей с российскими госномерами. Машины с российскими номерами, уже прибывшие в Финляндию, должны быть вывезены из страны до 16 марта 2024 года, говорится в сообщении правительства страны.

Теперь въехать в Финляндию на автомобиле, зарегистрированном в России, могут только постоянно проживающие в РФ граждане ЕС, а также члены их семей, дипломаты или приравненные к ним лица. Также разрешен въезд по гуманитарным соображениям.

«Финляндия считает важным, чтобы государства — члены Европейского Союза, особенно приграничные государства, имели единое толкование положений о санкциях», — отметили в правительстве Финляндии.

С 13 сентября въезд на зарегистрированных в России автомобилях запретили Эстония, Латвия и Литва.(gazeta.ru)