Агентство пищевой безопасности Финляндии начало разбрасывать вакцину от бешенства на юго-восточной границе с Россией, сообщает местное издание Yle.

Мера призвана препятствовать распространению болезни среди диких животных на территории страны. Вакцина представляет собой брикет-приманку размером несколько сантиметров со съедобной массой.

Ее разбрасывают с самолета на участке длиной 40 км между Иломантси и Виролахти, а также на другом отрезке длиной 20 км вдоль южного побережья — от восточной границы до Пюхтяя. Отмечается, что распространение вакцины продлится около месяца.

Прикасаться к брикетам нельзя, поскольку человеческий запах может отпугнуть плотоядных животных. При обнаружении вакцины рядом с жильем Агентство пищевой безопасности Финляндии рекомендует в перчатках перенести ее в безопасное место.

Финляндия официально считается свободной от бешенства страной. Это заболевание не фиксировалось на ее территории с 1991 года. (moscowtimes.ru)