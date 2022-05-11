Власти Финляндии примут решение касательно возможного вступления страны в НАТО в течение недельного срока. Об этом в среду в интервью японскому телеканалу NHK заявила финский премьер-министр Санна Марин.

«Сейчас много голосов как граждан, так и членов парламента, поддерживающих вступление в альянс. Решение по этому вопросу будет принято в течение одной недели, — сказала Марин. — Важно, чтобы НАТО быстро осуществил процедуру одобрения [возможной заявки], на этот счет мы также ведем дискуссии».

Ранее по итогам состоявшихся в Токио переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой Марин заявила о том, что возможное присоединение Финляндии к НАТО усилит все международное сообщество, которое выступает за общие с этим государством ценности.