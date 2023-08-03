Финляндия начала жестче отслеживать ситуацию на границе с Россией после решения Москвы повысить призывной возраст до 30 лет и сделать невыездными получивших повестки граждан, сообщили в погранслужбе.

«Внутрироссийские процессы могут отразиться на трафике на границе. Риск нелегального пересечения границы может вырасти», — заявил заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, передает Yle.

Он уточнил, что с начала лета были выявлены 7 перебежчиков из России. Один из них пересек границу через лес в районе Выборга.

Как выяснило издание, это был контрактник, который решил уйти из армии еще в 2021 году, но его не отпустили, а после того, как мужчина так и не вернулся, завели уголовное дело о самовольном оставлении места службы.

Россиянин рассказал, что в июне прошлого года его собирались отправить на войну в Украине, но он не подчинился. Тогда его объявили в розыск в связи с «дезертирством», после чего он решил бежать в Финляндию.

Еще один россиянин приплыл в страну на резиновой лодке. Он утверждал, что был бизнесменом и выступал против режима Владимира Путина, в результате чего против него возбудили дело о мошенничестве. Россиянин заявил, что решил уплыть из страны, поскольку боялся вербовки в ЧВК «Вагнер».

На данный момент на рассмотрении Миграционной службы Финляндии находятся 1275 запросов граждан РФ о предоставлении убежища. В конце 2022 года заявок было 1180, из которых 775 были связаны с мобилизацией. Миграционная служба ждет общей линии ЕС в отношении бегущих от войны россиян. Решение ожидается осенью. /moscowtimes.ru/