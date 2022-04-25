Финляндия решила замедлить процесс подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс, чтобы Швеция успела ее догнать, и они одновременно смогли бы подать заявку в НАТО при необходимости. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на шведскую газету Dagens Nyheter.

«В настоящее время Финляндия замедляет свой процесс, в то время как Швеция ускоряет темпы », — рассказал источник газеты из правительства Швеции.

Он также добавил, что это необходимо для того, чтобы обе страны могли одновременно подать заявку на членство в альянсе в том случае, если такое решение будет принято.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась, и если Финляндия не попытается подать заявку на вступление в НАТО сейчас, то в будущем это станет сложнее.