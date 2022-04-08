Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО и это может произойти в конце апреля. Об этом, как передает Интерфакс, сообщила в четверг газета Iltalehti.

По данным издания, о намерении войти в НАТО будет объявлено в ходе парламентских дебатов президентом Саули Ниинистё и комитетом министров иностранных дел и политики безопасности TP-Utva, возглавляемым премьер-министром Санной Марин (Sanna Marin).

Решение о вступлении в НАТО TP-Utva примет в начале мая. При этом подать заявку на вступление в НАТО можно будет уже в апреле.

Вступление Финляндии в НАТО должно быть одобрено всеми государствами-членами. После того, как они дадут свое согласие, генеральный секретарь НАТО приглашает страну-кандидата вступить в НАТО.