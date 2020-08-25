ФИФА установила правила для отъезда игроков в сборные в сентябре

ФИФА установила новые правила для отъезда футболистов в сборные в сентябре на фоне коронавируса.

Бюро Совета ФИФА после консультации с УЕФА постановило, что общие правила, которые обычно обязывают клубы освобождать игроков на матчи национальных сборных, не должны применяться в следующих случаях:

1. Установлен обязательный период карантина или самоизоляции не менее пяти дней по прибытии в место, где базируется клуб игрока, или в место, где будет играть сборная;

2. Существуют ограничения на передвижения на въезд или выезд в местах, указанных выше;

3. Игрокам не предоставлены исключения со стороны соответствующих уполномоченных органов в отношении вышеуказанных ситуаций.

Кроме того, все участники матчей во время международной паузы должны соблюдать протоколы по охране здоровья и безопасности, установленные соответствующим организатором соревнований.

Эти временные поправки к Положению ФИФА о статусе и трансфере игроков применяются в период с 31 августа по 8 сентября для мужских сборных и с 14 по 22 сентября для женских. (sports.ru)