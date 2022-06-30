ФИФА опубликовала статистику реализации билетов на матчи ЧМ-2022.

На данный момент в общей сложности продано уже 1,8 млн билетов, большая часть раскуплена жителями страны-хозяйки – Катара.

Также в десятку в течение последнего периода продаж вошли Канада, Англия, Франция, Германия, Индия, Саудовская Аравия, Испания, ОАЭ и США.

Новый этап продажи билетов назначен на 5 июля. Входные документы будут реализовываться по мере поступления, а в случае повышенного спроса будет использоваться система управления очередью.

В общем случае отдельно взятый болельщик сможет приобрести до шести билетов на один матч и максимум 60 за весь турнир. Всего, как сообщил представитель ФИФА, планируется продать 3 миллиона билетов.

Начало чемпионата мира в Катаре назначено на 21 ноября 2022 года. (sports.ru)