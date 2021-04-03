Фетиш «Байрактара», ловушка аналогий

В последнее время особенно в российских СМИ заметно увеличилось количество попыток приложить карабахские реалии к ситуации с украинскими оккупированными территориями. Периодически всплывают попытки сравнения ситуации с решением конфликтов в Карабахе и на Донбассе. Типа, Азербайджан добился конкретного успеха на поле боя, и примерно те же условия, при которых это стало возможно, способна попытаться создать у себя Украина. Тут нередко поминается и тема «Байрактаров», приобретать которые у Турции Киев начал даже раньше, чем Баку. В общем, тема обсасывается в различных СМИ, но насколько серьезно всё это?

Проанализировать появление таких параллелей согласился по просьбе # Володимир Копчак, руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси):

— Я бы выделил несколько измерений, в которых опыт «44-дневной войны» муссируется в привязке к украинским реалиям войны с Россией. Условно их можно обозначить как «популизм», «комплекс завышенных ожиданий» и «практику».