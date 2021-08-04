Напавший на сотрудника полиции Пентагона 27-летний Остин Уильям Ланц завладел его табельным оружием и покончил с собой. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в сообщении в Twitter вашингтонского подразделения Федерального бюро расследований (ФБР) США.

По данным службы, около 10:40 по местному времени 3 августа мужчина, выйдя из автобуса около транспортного узла Пентагона, набросился с ножом на сотрудника безопасности военного ведомства США. В завязавшейся борьбе полицейский Джордж Гонсалес был смертельно ранен, затем нападавший покончил с собой.

Кроме того, пострадал прохожий, его доставили в больницу с не представляющими угрозу для жизни ранениями. «ФБР продолжает расследование инцидента», — отметили в спецслужбе.

Как сообщили в метрополитене столичного округа, в четверг утром возобновится движение поездов и автобусов до Пентагона.

По сведениям агентства Associated Press, Ланц имел криминальное прошлое. В частности, в апреле он был арестован в штате Джорджия по обвинению в незаконном проникновении и краже со взломом. Кроме того, против Ланца было возбуждено уголовное дело, в рамках которого его обвиняли в нападении на сотрудников полиции, а также в связанных с терроризмом угрозах и беспорядках в пенитенциарном учреждении.