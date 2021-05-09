Фаучи усомнился в правдивости статистики по смертности от COVID-19 в США

«Мы говорили, в CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) все это время говорили, что, вероятней всего, мы учитываем меньше, чем есть», — заявил Фаучи в эфире телеканала NBC .

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США от коронавируса скончались 581 572 человека. Однако, как отметил ведущий передачи, из модели Вашингтонского университета следует, что от вируса скончались более 900 тысяч американцев. По мнению Фаучи, модели могут как ошибаться, так и демонстрировать точные показатели.