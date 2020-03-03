Фариз Гасымлы: В случае отмены «Евровидения» из-за коронавируса будет абсолютный хаос

Вспышка эпидемии COVID-19, вызванной коронавирусом вносит коррективы в план проведения крупных мероприятий по всему миру.

Одним из главных вопросов, стоящих на повестке дня, является возможная отмена самого популярного песенного конкурса Европы – «Евровидения». Паника среди многочисленных фанатов конкурса побудила организаторов сделать официальное заявление:

«Пока рано комментировать возможные сценарии, которые будут зависеть от того, что произойдет в ближайшие месяцы, но на данный момент мы продолжаем реализацию наших планов проведения конкурса в Роттердаме», — заявил представитель Европейского вещательного союза.

Напомним, что финал «Евровидения» состоится 16 мая, два полуфинала — 12 и 14 мая. Азербайджанский представитель конкурса уже определен – это 28-летняя певица Самира Эфенди, известная по шоу талантов «Yeni ulduz», «Böyük Səhnə» (3 место) и «Səs Azərbaijan» (3 место).

В этом году в конкурсе «Евровидение» принимает участие 41 страна.

Чем может обернуться отмена конкурса? С этим вопросом корреспондент # обратился к президенту официальной фанатской организации «Евровидения» — OGAE Azerbaijan Фаризу Гасымлы: «Несмотря на официальные заявления организаторов конкурса, в настоящий момент очень сложно сказать, будет отменен конкурс, или нет. Идут слухи, что если «Евровидения» отменят как концерт, то телевизионное шоу все же состоится. Здесь нужно учесть, что в это шоу вовлечены большие средства, и не будем забывать, что это – прямой эфир. Больше половины артистов уже определены, названы их песни, и в случае отмены конкурса вообще – это будет абсолютный хаос. На мой взгляд, даже если конкурс и отменят в привычном формате, то телевизионная версия состоится, и мы все получим возможность голосовать за нового победителя. Не исключаю, что организаторы оставят полноценное шоу и просто усилят контроль всех гостей и участников», — заявил Фариз Гасымлы.

Президент OGAE Azerbaijan не стал скрывать своего разочарования и по поводу отмены другого крупнейшего мероприятия — Международной туристической выставки ITB Berlin, которая должна была стартовать в Берлине 4 марта:

«Уже много лет я являюсь постоянным посетителем этой выставки, в которой Азербайджан также принимает активное участие. И вот отмена: первая за 54-х летнюю историю выставки. Министерство здравоохранения установило повышенные требования к мероприятию. Среди них – обязательство для каждого участника выставки доказать, что он или она не посещали зоны риска или не имели контактов с лицами из этих зон. Организаторы были не в состоянии выполнить все эти условия, и объявили об отмене. Причем произошло это за три дня до открытия, в тот момент, когда многие участники уже прибыли в город, а павильоны были в процессе конструкции. В этой связи многие обвинили организаторов в необдуманности. Отмена ITB Berlin вызвала огромный резонанс», — заявил Ф.Гасымлы.

В Азербайджане, несмотря на официальное признание наличия больных коронавирусом, нет большого распространения вируса и поэтому ситуация вокруг запланированных массовых мероприятий остается неизменной.

В Баку не отменен ни один концерт или другое культурно-развлекательное мероприятие.