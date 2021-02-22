Фантазии и сетования армянских «реваншистов»

Армянское оппозиционное «Движение спасения родины», в состав которого входят целых 17 партий, провело в субботу митинг в центре Еревана. Он закончился полнейшим фиаско, ибо послушать политических лузеров пришло всего менее десятка тысяч человек. Еще раз подчеркну — 17 партий смогли добиться выхода на улицу всего несколько тысяч тех, кто готов был требовать отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.

В ходе митинга, явно разочаровавшиеся в реальном числе пришедших «реваншисты», пытались изображать хорошую мину при плохой игре. В частности, представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян подчеркивал, что участники митинга показали всему миру, что они не смирились с ситуацией, и что движение «За спасение Родины» не пошло на спад. Показать миру оказалось нечего, как ни старались его организаторы.

Доходило до смешного. Выступавшие на митинге политики призывали оставшихся дома граждан РА примкнуть к акции. В ответ, как пишут армянские СМИ, люди с разных концов площади кричали ораторам на трибуне, что как только 17 партий перейдут к решительным действиям, то количество участников уличных акций сразу вырастет втрое. В общем, «мысленно с вами» и «грузите апельсины бочками».

«Кстати, постоянные обращения лидеров 17 сил к тем, кто остался дома, многих навели на мысль, что господа просто ищут оправдание тому, что не в состоянии вынудить Пашиняна к отставке. А кто в состоянии? Сегодня много говорится о том, что премьер-предатель не уйдет даже в том случае, если на улицу выйдет критическая масса», — сетует издание «Голос Армении». Есть и куча иных публикаций со стороны тех, кто был разочарован итогами субботнего митинга оппозиции.

«А стокгольмский синдром любителей Никола прост. Под воздействием сильнейшего переживания, простой народ — жертва его ядовитой политики, сочувствует своему палачу, отождествляет себя с ним и начинает оправдывать его действия, считая свою жертву необходимой. Именно на этом построена вся пропаганда технологов Никола», — цитирует «Еркрамас» Мину Хачатрян. То есть, уже посыпались обвинения в адрес граждан РА, которые не стали поддерживать «реваншистов».

«К сожалению, сейчас мы видим, что все протестные акции на правительство никак не действуют и, возможно, не будут действовать и в дальнейшем. Пассивность избирателей вредит всей стране», — сетует первый омбудсмен Армении, руководитель общественной организации «Против правового произвола» Лариса Алавердян. И это тоже, по своей сути, признание отсутствия интереса у большинства граждан РА к речам, призывам и телодвижениям «реваншистов».

И это логично. Потому, что никакой реальной программы, кроме свержения нынешней власти, у «реваншистов» нет. Это подтвердил и Вазген Манукян, которого «Движение спасения родины» выдвигает в премьер-министры. «Конечно, никто из нас не согласен с Трехсторонним заявлением, подписанным 9 ноября. Но мы не можем его отменить, потому что за всем этим стоит война, которая нам не нужна и к которой мы сейчас не готовы», — признал он.

Ну и кто будет выходить на улицы, когда зазывающие народ силы признаются в своей неспособности решить фундаментальные проблемы страны? Ответ очевиден — только небольшая часть представителей некоторых партий, общей численностью в несколько тысяч человек. А с таким количеством народа никакой смены власти добиться нельзя. И потому вовсе не удивительно, что в ход пошла примитивная ложь. Она была разнообразной, но всех переплюнул телеграмм-канал «Mediaport».

Там на полном серьезе утверждают, что число участников митинга на площади Свободы составляло 29 000-30. 000 человек. Мол, это были данные армянского СНБ, правда не официальные. И, Никол Пашинян, мол, очень сильно испугался. Смешно? Конечно. Потому, что даже если бы в реальности на митинг вышло три десятка тысяч человек, то это не является угрозой для действующей власти. Тем более, что в реальности туда пришло менее 10 000 человек. Как бы не пытались фантазировать противники нынешней армянской власти и как бы они не сетовали на пассивность народа…