На прошлой неделе народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов в своем аккаунте в Instagram поделился публикацией в связи с назначением на должность директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. «Уверен, что мы все вместе выведем наш театр на абсолютно новый международный уровень», — утверждал он. Время покажет, насколько его планы будут реализованы. Замечу лишь, что театр и без того был поднят на очень высокий уровень, о чем свидетельствовали регулярные выступления на его сцене гастролеров из самых разных стран.

Но, речь сейчас пойдет о другом. Дело в том, что главный дирижер Одесского национального академического театра оперы и балета Вячеслав Чернухо-Волич был отправлен в отставку за выступление в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, чьим новым руководителем стал певец Юсиф Эйвазов. В заявлении Одесской оперы подчеркивается, что Чернухо-Волич представляет украинское искусство на международном уровне, а потому не должен допускать «никаких контрактов с представителями русского мира» и демонстрировать осуждение войны, которую Россия развязала против Украины.

Подчеркивается, что Ю.Эйвазов возглавил Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета, накануне визита Чернухо-Волича, в день выступления дирижера они вместе сфотографировались. И тут важно напомнить про ряд существенных моментов.

Начну с того, что В.Чернухо-Волич является дирижером из Беларуси, который в 2019 году переехал из Беларуси в Украину, став главным дирижером Одесского национального театра оперы и балета. Более 10 лет он сотрудничал с Азербайджанским Государственным Академическим Театром оперы и балета. Он всегда с благодарностью подчеркивал возможность работы в Азербайджане, всегда и открыто выражал радость по поводу того, что Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне, вернув себе свои земли.

Я связался с ним, чтобы получить комментарии по поводу случившегося. «Мне кажется очень странной позиция руководства Одесского национального театра оперы и балета. Убежден, что нельзя ставить знак равенства между господином Ю.Эйвазовым и его супругой, известной российской оперной певицей Анной Нетребко. У них могуть быть совершенно разные взгляды на самые разные вопросы, включая войну России против Украины. Из того, что я видел в открытом доступе ясно, что господин Ю.Эйвазов никогда не поддерживал эту, развязанную Россией, войну. Наоборот, я читал, что он против войны, никоим образом ее не поддерживает, и что у него много друзей в Украине. То есть, для меня совершенно очевидно, что он придерживается антивоенной позиции. О чем я и сообщил руководству Одесского национального театра оперы и балета. Но, мои доводы не были приняты», — рассказал В. Чернухо-Волич.

Он убежден, что такое развитие событий сослужит плохую службу украинскому искусству, нанесет урон его имиджу в мире. «Особенно неприятно и обидно, что такого рода действия имеют место в отношении Азербайджана, который является стратегическим союзником и всегда оказывал политическую поддержку Украине, отправлял сюда большое количество гуманитарной помощи. Нужно понимать, что господин Ю.Эйвазов уже не просто известный оперный певец, а еще и директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, то есть, он — государственный чиновник в дружественном Азербайджане. Это то, что должны были учитывать руководители Одесского национального театра оперы и балета. Их действия лично мне видятся непозволительными и тянут на международный скандал», -подчеркнул В.Чернухо-Волич.

Такая вот позиция. Добавлю лишь, что с начала полномасштабной войны России против Украины на гастролях в Баку побывали десятки украинских артистов. При этом, были гастроли и российских артистов оперы и балета. Бывшему руководству театра, в лице Акифа Меликова, удавалось грамотно и четко выдерживать баланс. Сейчас этого не будет. И решение Одесской оперы по поводу главного дирижера В.Чернухо-Волича — тому явное доказательство.

Да, сам дирижер считает это решение несправедливым. Но оно такое, какое есть, иного просто нет. И тут важно напомнить, что с гастролями в Баку приезжали и иные украинские артисты оперы и балета. В частности, солист все того же Одесского Национального академического театра оперы и балета Богдан Панченко или же солист Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко Дмитрий Иванченко и другие украинские артисты. Отпустят ли их на гастроли в Азербайджан? Судя по всему, уже нет.

Более того, не удивлюсь, если от гастролей в Баку откажутся и артисты из стран Балтии и иных государств Европы. Тех, которые всячески поддерживают Украину в войне с Россией. Дело в том, что и они вполне могут счесть, что Ю.Эйвазов прежде всего является мужем Анны Нетребко, которая 6 февраля 2012 года была официально зарегистрирована как доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Кроме того, 7 декабря 2014 года Нетребко передала миллион рублей на восстановление пострадавшего в результате боевых действий донецкого театра «Донбасс Опера», сфотографировавшись при этом с председателем парламента «Новороссии» Олегом Царёвым на фоне флага «Новороссии».

Да, 26 февраля прошлого года Нетребко опубликовала в Instagram пост на русском и английском языках, где заявила, что выступает «против этой войны», назвала себя «не политическим человеком» и заявила: «Заставлять артистов или любого общественного деятеля публично выражать свои политические взгляды и осуждать свою родину неправильно». В любом случае, с 1 марта 2022 года Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко, а 7 января 2023 года она была внесена в санкционный список Украины.

Что до Ю.Эйвазова, то Театр Метрополитен-опера объявил 17 марта, что отменяет его, мужа Анны Нетребко, выступления в опере «Тоска» в марте и апреле текущего года. Эйвазов, который должен был выступить в партии Каварадосси в шести спектаклях, заменен Мэтью Поленцани. Генеральный директор Метрополитен-опера Питер Гелб, сказал, что принял решение отказаться от сотрудничества с Эйвазовым в первую очередь из-за комментариев, которые тенор давал в прошлом году, критикуя сопрано Эйнджел Блю, отказавшейся от постановки «Аиды» на Арене ди Верона после публикации в соцсетях фотографий Нетребко и других артистов, выступающих в темном гриме.

Гелб также сказал, что участие Юсифа Эйвазова, с учетом их отношений с Нетребко, было бы проявлением неуважения к украинской сопрано Людмиле Монастырской, которая исполнит партию Тоски в четырёх спектаклях. В театре заявили, что Юсифу Эйвазову выплатят компенсацию за отмененные выступления. Вот такой расклад. При котором Ю.Эйвазову будет сложно вывести возглавляемый театр на «абсолютно новый международный уровень».