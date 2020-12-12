Фахреттин Алтун: Турция ожидает впредь от Ирана особо чувствительного подхода к отношениям с Анкарой

Ряд иранских политиков осознанно исказили суть визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, допустив антитурецкие выпады под предлогом вырванного из контекста стихотворения.

Об этом заявил в субботу глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Алтун напомнил, что глава турецкого государства наблюдал за парадом Победы в Баку, организованным в честь освобождения исторических земель Азербайджана от армянской оккупации.

В ходе выступления на параде в Баку президент Турции процитировал стихотворение известного азербайджанского поэта Бахтияра Вахабзаде «Земля – не может быть подарком». «Данное стихотворение было впоследствии использовано в качестве предлога для раскручивания искусственной напряженности в отношениях Ирана и Турции. И это притом, что в произведение не упоминается Иран и не содержится какая-либо ссылка на иранскую сторону», — подчеркнул Алтун.

Представитель администрации президента Турции подчеркнул, что вышеуказанное стихотворение Вахабзаде было зачитано турецким лидером в знак солидарности с народом Азербайджана, освободившим оккупированные Арменией земли.

«Вместо того, что разделить с соседним государством радость начала новой страницы мира и стабильности в регионе, имеет место попытка искажения сути стихотворения. Подобная позиция отвечает лишь интересам Армении, которая долгие годы оккупировала часть территорий Азербайджана. Решительно осуждаем агрессивные высказывания в адрес Турции в свете искажения сути отдельно взятого стихотворения», — подчеркнул он.

Фахреттин Алтун привлек внимание к исторической карте «Ирана Сефевидского периода», распространенной министром связи и информационных технологий ИРИ Джевадом Азели Джахроми, где делается ссылкой на границы государства, канувшего в лету.

Подобные действия наносят вред усилиям по обеспечению мира в регионе и связям наших стран, подчеркнул он.

«Анкара не допустит подобного рода территориальных претензий ни в отношении Турции, ни в отношении какого-либо иного государства. Турция ожидает впредь от Ирана особо чувствительного подхода к отношениям с Анкарой. Эта позиция была доведена накануне и до сведения вызванного в МИД Турции посла ИРИ в Анкаре», — отметил Алтун.

По его словам, необходимо отказаться от любых инициатив и высказываний, наносящих вред отношения Турции и Ирана.

«Рекомендуем властям Ирана использовать тему совместной истории и тесных уз между народами не для раскручивания вражды, а для формирования позитивной повестки в регионе», — сказал представитель администрации турецкого лидера.