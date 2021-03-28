Facebook заблокировал аккаунт Мадуро

Компания Facebook заблокировала аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стараясь навязать другим странам свою политику и законы, говорится в заявлении министерства коммуникаций латиноамериканской страны.

«Министерство коммуникаций категорически осуждает произвол со стороны компании Facebook, которая с нарушение конституции Венесуэлы заблокировала на срок в 30 дней официальный блог президента Николаса Мадуро, нарушив права 1,2 миллиона его пользователей», — говорится в заявлении.

Это не в первый раз, когда Facebook и его партнёры WhatsApp и Instagram накладывают санкции на контент, размещаемый в аккаунте президента.(РИА Новости)
| 2021-03-28T22:20:11+04:00 29 марта 2021, 02:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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