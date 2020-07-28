Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС

Американская корпорация Facebook подала в суд на антимонопольные органы ЕС в связи с возможным посягательством на личные данные своих сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 2019 года Евросоюз запустил в отношении корпорации ряд расследований. Одно из них сосредоточено на массиве ее данных, другое — на принадлежащей ей виртуальной торговой площадке, которую для купли-продажи используют 800 млн пользователей в 70 странах мира.

Компания за истекший период по требованию Брюсселя предоставила Еврокомиссии (ЕК) 315 тысяч документов, насчитывающих 1,7 млн страниц.

«Исключительно широкий характер запросов ЕК означает, что нам пришлось бы передать преимущественно несущественные документы, которые не имеют никакого отношения к расследованию Комиссии. Они, в частности, включали бы особо конфиденциальную личную информацию, касающуюся медицинских документов сотрудников, частных финансовых бумаг и личной информации о членах их семей», — заявил заместитель главного юрисконсульта по вопросам конкуренции в Facebook Тим Лэмб. «Мы считаем, что подобные запросы должны быть рассмотрены судами ЕС», — добавил он. (DW)