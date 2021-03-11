Фабио Капелло: «Месси – гений»

Бывший тренер «Милана», «Реала» и сборной России Фабио Капелло выразил восхищение игрой форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1).

«Лео, которого мы увидели этим вечером, – феномен, его остановили Навас и Маркиньос.

Как бы то ни было, Месси – особенный футболист. Он в очередной раз доказал, что у него есть что-то, чего нет у других, и что он абсолютный гений.

Пусть другие выигрывают «Золотые мячи», как Роналду, но Месси – гений, потому что он делает вещи так качественно и быстро, как недоступно другим.

Он работает ногами так, как другие руками. Я увидел великого Месси и прекрасную «Барселону».

«Барса» играла невероятно, я даже не мог такого представить.

Но я разочарован игрой «ПСЖ» с учетом первого матча. Выходом в четвертьфинал они обязаны Кейлору Навасу», – сказал Капелло в эфире Sky Italia. (sports.ru)