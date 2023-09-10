Эрик Масип, советник президента каталонской «Барселоны» Жоана Лапорты, в интервью Diario Sport заявил о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси в летнее трансферное окно мог вернуться в стан сине-гранатовых.

По его словам, для совершения трансфера сторонам не хватило лишь желания 36-летнего форварда.

«Мог ли Месси вернуться? Да, я думаю да. В тех условиях, о которых шла речь, да. Если бы Месси хотел оказаться здесь, то приложил бы усилия. Президент «Барселоны» хотел, чтобы Месси вернулся, потому что его уход был горьким, но он должен был поставить клуб превыше всего.

Между ними нормализовались отношения. Лапорта оказался прав, предложив ему завершить карьеру в «Барсе», — заявил Масип.