Пресс-служба ФИФА объявила номинантов на премию лучшего футболиста года. Это ежегодная награда от ФИФА, которая вручается футболисту, показавшему всему миру себя лучше других за последний календарный год.

Но в этот раз всё сильно изменилось. Почему-то награду решили вручать в октябре. После последнего розыгрыша приза прошло всего семь месяцев. Но это ещё не главная странность премии 2023 года. В этот раз не будут учитываться результаты чемпионата мира по футболу (главного соревнования планеты).

Но от этого решения пострадают лишь некоторые футболисты. В большинстве своём теперь меньше привилегий будет у игроков из Франции и Аргентины. Именно эти сборные вышли в финал турнира.

Турнир прошёл в декабре 2022 года в Катаре. Это был первый ЧМ, который проводился зимой. Такое решение было принято из-за аномальной жары в азиатской стране летом.

Всего номинированы на премию The Best 12 различных футболистов: Хулиан Альварес («Манчестер Сити», национальная команда — Аргентина), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина), Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия), полузащитники Марцело Брозович («Аль‑Наср», Хорватия), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Илкай Гюндоган («Барселона», Германия), Родри («Манчестер Сити», Испания), Деклан Райс («Арсенал», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия).

И к этому списку есть много вопросов. Как-то в рейтинг попал, например, запасной нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес. Он выиграл требл с клубом, но ведь даже не был основным, а в чемпионате Англии не попал даже в двадцатку лучших снайперов. А его победа со сборной на ЧМ ведь не учитывается, как говорит ФИФА, но почему же он тогда в списке?

Также среди лучших есть Деклан Райс, который в прошлом сезоне защищал цвета «Вест Хэм Юнайтед». Его клуб выиграл Лигу конференций, а в чемпионате завершил свои выступления на 14-м месте. Чтобы быть среди лучших, командные успехи можно не учитывать?

Но ещё больше споров вызывает появление в числе номинантов Марцело Брозовича. Игрок выпал из основы своей команды, а следом уехал в азиатский чемпионат. Абсолютно средний игрок, который провёл один из худших своих последних сезонов. Ладно бы его команда выиграла местный чемпионат, но даже этого не произошло.

Но больше всего обидно во всей этой истории за форварда Лионеля Месси. В декабре он привёл свою команду к титулу чемпионов мира, завоевав абсолютно все трофеи турниров, в которых он только участвовал. Стал лучшим игроком первенства планеты (а ведь это главный турнир, который тоже проводится под эгидой ФИФА), привёл свою команду к чемпионству во Франции, а сейчас разрывает абсолютно новый для себя континент, устанавливая рекорд за рекордом.

Но если ФИФА поставила цель, то она к ней обязательно придёт. Таким образом, заслуги Месси просто не хотят замечать. А в один ряд с ним ставят футболистов, которые даже не были основными игроками в своих клубах или закончили сезон на 14-й строчке.

Премия The Best такими выбором кандидатов и условиями конкурса отворачивает от себя всех фанатов и футбольных деятелей. Статусность статуэтки понижается. И все снова будут судить о лучших игроках планеты по количеству «Золотых мячей», а не мнимых наград. (sovsport.ru)