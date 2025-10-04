Футбольная ассоциация Узбекистана (UFA) прокомментировала информацию СМИ о ведении переговоров с чемпионом мира 2006 года Фабио Каннаваро на предмет работы в местной национальной команде.

«Футбольная ассоциация Узбекистана приступила к систематической работе по всем направлениям в рамках подготовки к предстоящему этапу. В частности, ведётся активная работа по приглашению опытных международных специалистов, в том числе тех, кто принимал участие в чемпионате мира по футболу, для внесения вклада в развитие национальной команды.

В связи с этим руководство UFA ведёт переговоры с одной из ярчайших звёзд современного футбола — Фабио Каннаваро, известным итальянским специалистом, обладателем Кубка мира и лучшим игроком мира по версии ФИФА в 2006 году», — написано в заявлении UFA на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что Каннаваро дал устное согласие на то, чтобы стать новым главным тренером сборной Узбекистана. (championat.com)