Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в качестве следующего места работы видит исключительно сборную Франции, сообщает RMC Sport.

По данным источника, специалист не собирается тренировать другую команду. Отмечается, что именно поэтому француз отказал Федерации футбола Алжира.

26 января стало известно, что руководство алжирской федерации предложит Зидану более крупный контракт.

Зидан не спешит с возобновлением тренерской карьеры и готов ждать окончания контракта действующего тренера сборной Франции Дидье Дешама в 2026 году.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он покинул летом 2021 года.