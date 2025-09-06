Расторгнувший контракт с Жозе Моуринью турецкий футбольный клуб «Фенербахче» начал переговоры с Зинедином Зиданом.

Данное утверждение распространило турецкое издание Sabah.

По словам источника, опытный тренер принял первоначальное предложение «Фенербахче», но хочет встретиться с официальными лицами для обсуждения других деталей контракта.

Отмечается, что 53-летний Зидан приедет в Турцию, если его устроят условия зарплаты и контракта.

Отметим, что в последний раз Зинедин Зидан тренировал мадридский «Реал».