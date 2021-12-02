Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций против Беларуси, в который вошли 11 юридических и 17 физических лиц.

Как передает РИА Новости, согласно опубликованному в правительственном бюллетене Европейского союза постановлению Совета ЕС, санкции приняты в связи с миграционным кризисом, который Брюссель счел «гибридной атакой» со стороны Минска. ЕС также предупредил, что «продолжит ужесточение запретительных мер, если ситуация не улучшится».

В числе 11 юрлиц в новый пакет санкций включены: государственная авиакомпания «Белавиа», белорусский пограничный спецназ — Отдельная служба активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ), белорусское государственное туристическое агентство «Центркурорт», компании «Гродно Азот», «Белшина», «Белоруснефть», турагентство «Оскартур» и еще несколько турагентств и гостиниц. В тот же список включены сирийская авиакомпания Cham Wings, осуществляющая полеты в Минск, и агентство VIP Grub, базирующееся в Турции и занимающееся оформлением туров в Беларуси.