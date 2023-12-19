В рамках нового пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против 61 человека и 86 юридических лиц. Список опубликован в официальном журнале ЕС.

Под ограничения попали сын заместителя главы Совбеза Дмитрия Медведева Илья и двоюродная племянница президента России Владимира Путина Анна Цивилева – она возглавляет государственный фонд «Защитники Отечества», который оказывает поддержку ветеранам боевых действий в Украине и родственникам погибших на этой войне. В отношении самого фонда также введены ограничения.

Кроме того, в санкционный список попали телеканалы «Спас» и «Царьград», особая экономическая зона «Алабуга», группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, 14 членов ЦИКа и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ограничения также введены против ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина», Казанского вертолетного завода, гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова и главнокомандующего воздушно-космическими силами России Виктора Афзалова.

В МИД России заявили ТАСС, что российская сторона ответит на принятый Евросоюзом 12-й пакет санкций.

18 декабря Евросоюз утвердил новый, двенадцатый пакет экономических санкций против России. В нём содержатся запрет на импорт российских алмазов, ужесточение правил реэкспорта и введение новых персональных санкций. (svoboda.org)