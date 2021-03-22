Евросоюз отказался от вакцины «Спутник V»

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз не нуждается в российском препарате от коронавируса нового типа «Спутник V». Об этом сообщает телеканал TF1.

Свое заявление он объяснил тем, что ЕС уже одобрил четыре вакцины, наличие которых достаточно для проведения кампании по вакцинации населения.

«Поскольку мы – континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин – четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен «Спутник V»… и другие препараты», — сказал Бретон.

Он также отметил, что одобренные Европой вакцины должны как массово производиться на территории объединения, так и массово применяться.

По его словам, «у россиян проблемы с производством» препарата «Спутник V». Еврокомиссар добавил, что, если России будет нужна помощь в этом вопросе, Европа готова к обсуждениям во втором полугодии.

При этом он подчеркнул, что для ЕС приоритетными считаются те препараты, производство которых ведется на его территории. (Газета.Ру)